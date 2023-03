Staden gaat burgers betrekken bij opmaak kerkenbeleidsplan

Het kerkbestuur en het gemeentebestuur denken na over mogelijke extra invullingen voor de vier kerken in Staden, Oostnieuwkerke, Westrozebeke en Vijfwegen. Daarbij wordt in samenwerking met Kapittel een nieuw participatie-en inspraaktraject op poten gezet. Dat is opmerkelijk, want vorig jaar had het gemeentebestuur ook al op eigen houtje een inspraakmoment georganiseerd in Oostnieuwkerke.

Eerder was het gemeentebestuur van plan om de leerlingen van de tekenacademie van Oostnieuwkerke een nieuwe stek te geven in de kerk, maar dat idee zit voorlopig terug in de koelkast. “Het inspraakmoment in Oostnieuwkerke vorig jaar heeft veel inzichten opgeleverd, maar van al die versnipperde ideeën willen we nu evolueren naar een gedragen toekomstvisie”, zegt schepen van Kerkfabrieken Joeri Deprez (Open Vld) “Daarom kiezen we ook voor een samenwerking met Kapittel. Het onderbrengen van de tekenacademie in de kerk is in dat opzicht louter één van de vele mogelijke pistes.”

Gedragen visie

“De ervaring leert dat het belangrijk is om zoveel mogelijk mensen bij het denkproces te betrekken”, gaat Kristof Lataire van Kapittel verder. “We willen alle ideeën en dromen voor de toekomst bundelen, om van daaruit een gedragen voorstel te formuleren. Een kerk is niet alleen een ankerpunt voor een gemeenschap, het is ook een erfenis van de generaties voor ons, die wij aan de volgende generaties nalaten en waar we dus heel grondig moeten over nadenken. Maar het is ook belangrijk dat alles bespreekbaar is.” Priester Dirk Crombez beaamt dat er niet over één nacht ijs gegaan mag worden. “Wanneer voor een bepaalde kerk een nieuwe toekomst gezocht wordt, vragen de bisschoppen dat dit zorgvuldig gebeurt. In de visienota ‘Betekenis en Toekomst van het kerkgebouw’ benadrukken ze de waarde en het unieke belang van onze kerkgebouwen voor de samenleving.”

Volledig scherm © Gemeente Staden

Er staan in april en mei vier ‘kapittelavonden’ gepland in de kerken, telkens om 18.30 uur. In Oostnieuwkerke is dat op 25 april, in Staden op 2 mei en op 9 mei is de kerk van Vijfwegen aan de beurt. De kapittelavond in Westrozebeke vindt plaats op 16 mei. Door werken aan de kerk zal dat inspraakmoment in het voormalig gemeentehuis plaatsvinden. Iedereen is welkom en vooraf inschrijven hoeft niet.

Na die Kapittelavonden worden de toekomstbeelden gebundeld in een rapport, dat uiteindelijk als basis dient voor een nieuw kerkenbeleidsplan van Staden, een document dat alle steden en gemeenten verplicht moeten hebben tegen de volgende legislatuur. Tegen eind 2023 zal het rapport voorgesteld worden aan de inwoners.

