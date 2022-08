Staden doet gemeenteraad van vorige week nog eens over na technische problemen

Het enige punt op de agenda donderdag was de definitieve vaststelling van een rooilijnplan in Sleihage, wat nodig is voor de geplande overdracht van de Meiboomstraat aan het bedrijf Mol Cy. Het gaat om een tijdsgebonden dossier, dus werd vorige week een dringende digitale raad bijeengeroepen. Hans Mommerency, Bonny Vergauwe en Sarah Van Walleghem (allen CD&V) waren echter niet aanwezig, waardoor CD&V de geldigheid van de raad betwist. “Er werden twee vergaderingslinks doorgestuurd omdat de vergadering van 19.30 uur verzet werd naar 20 uur”, legt burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) uit. “Drie raadsleden zaten echter met de verkeerde link. Er was weliswaar een meerderheid van de raadsleden aanwezig op de raad, maar we hebben toch besloten de raad over te doen. We komen woensdag fysiek samen.” Omdat het om een korte raad gaat, werd vorige week al afgesproken dat de raadsleden niet betaald zouden worden. Ook woensdag is dat het geval.