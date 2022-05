Staden dient bezwaar in tegen stikstofakkoord: “Als plattelandsgemeente moeten we een signaal geven”

Staden is wellicht een van de eerste West-Vlaamse gemeentebesturen die van plan is een bezwaarschrift op te maken, al zijn er ook in het Vlaams parlement steeds meer kritische geluiden te horen, ook binnen de eigen meerderheid. Ook zowat alle West-Vlaamse landbouwverenigingen én de agrosector zijn fel tegen. In Staden was het vooral landbouwschepen Chris Verhaeghe (Open Vld) die zich ernstige vragen stelde bij het akkoord. “Chris is vandaag verontschuldigd wegens familiale omstandigheden, maar hij heeft dit dossier echt ter harte genomen", aldus burgemeester Francesco Vanderjeugd. “Staden telt 250 land-en tuinbouwbedrijven en in de sector in brede zin zijn hier 2.500 mensen tewerkgesteld. Als plattelandsgemeente willen we met dit bezwaarschrift een signaal geven.”