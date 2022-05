Speelpleinwerking wordt gedeeltelijk gecentraliseerd door gebrek aan begeleiders: Eerst Staden en Westrozebeke, daarna in Staden en Oostnieuwkerke

Het gemeentebestuur lanceerde vorige week vrijdag een laatste, wanhopige oproep naar extra begeleiders en monitoren die konden helpen met de speelpleinwerking. Die oproep leverde volgens schepen Nathalie Depuydt (Open Vld) nog zes à zeven kandidaten op, maar dat zou niet volstaan om de volledige zomerwerking in de klassieke vorm te behouden. “We hebben vandaag beslist om, uit noodzaak, te centraliseren op twee gemeenten”, aldus schepen Gwendolyn Vandermeersch op een vraag van Bart Coopman (Westaon) in de varia. “Van 4 tot 20 juli bieden we werking aan in Westrozebeke en in Staden, van 16 tot 26 augustus is er werking in Oostnieuwkerke en Staden. Tijdens het bouwverlof (van 25 juli tot 12 augustus) en in de laatste week van de augustus gaan we centraliseren in Staden. We zijn nog volop de puzzel aan het leggen, maar sowieso gaan we met inschrijvingen werken, zodat het aantal begeleiders afgestemd kan worden op het aantal kinderen en de locaties.”

Doet denken aan afgevoerde centralisatieplannen uit vorige legislatuur

Oppositieraadslid Coopman had begrip voor de beslissing, al verwees hij ook naar het oude - afgevoerde - idee voor een gecentraliseerde speelpleinwerking in Staden. In de vorige legislatuur werd er door toenmalig schepen van Onderwijs Marc Bogaert (N-VA) een centrale werking in Staden gecreëerd, maar dat systeem werd onder druk van CD&V tijdens de politieke crisis weer afgevoerd in 2016. “Hopelijk komen we niet opnieuw in dat scenario terecht”, aldus Coopman, die zich afvroeg of het busje van de Oever niet ingeschakeld kon worden voor het vervoer. Zorgschepen Nathalie Depuydt reageerde dat dat laatste in elk geval geen optie is.

Kwaliteit bieden én elke student kans geven om te werken

Burgemeester Vanderjeugd reageerde dat het idee van de centrale werking destijds nooit goed gecommuniceerd is geweest. “Eigenlijk hadden we toen iets voor ogen zoals in Hooglede. Daar wordt er op Zoeber een maximale werking aangeboden, wat niets dan voordelen biedt voor de kinderen en de begeleieders. Door op drie plaatsen kleinere werkingen te voorzien, is het bij ons telkens opnieuw trekken en sleuren om begeleiders te vinden. Zeker nu corona alles zo lang op pauze zette. Maar wel willen we alle begeleiders die zich kandidaat hebben gesteld wel de kans bieden om deze zomer aan de slag te gaan. Tegelijk moeten we overal kwaliteitsvolle opvang voorzien. Daarom kiezen we voor dit compromis en gaan we niet naar een centralisatie. Hopelijk krijgen de begeleiders de smaak te pakken en kunnen we volgend jaar op meer respons rekenen.”

