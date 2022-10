Rune schrijft thriller op 14-jarige leeftijd: “Al te leen in de bib, maar hoop dat een uitgeverij het ook oppikt”

OostnieuwkerkeOp je veertiende eigenhandig een thriller schrijven? Weinig pubers zullen dat Rune Ally uit Oostnieuwkerke nadoen. Haar boek heet ‘Licht in het Donker’ en werd helemaal in eigen beheer uitgegeven. In boekhandels zal je het (nog) niet vinden, maar je kunt het wel al uitlenen in de gemeentelijke bib.

Strikt genomen is ‘Licht in het Donker’ niet het eerste boek van Rune. In het vierde leerjaar al maakte ze ‘Monty op avontuur’, een prentenboekje met zelfgemaakte tekeningen voorzien van stukjes tekst. Dankzij papa Alexander Ally, die een eigen grafisch bedrijf met drukkerij runt in Roeselare, werd dat debuutverhaal ook in een écht boek gegoten. Het ligt nog steeds in de bibliotheek van de lagere school in Oostnieuwkerke. Toen Rune in het eerste middelbaar in de Broederschool aan haar leerkracht Nederlands Marie Decock vertelde dat ze een boek geschreven had, ging de bal opnieuw aan het rollen.

Quote Inspiratie bleef komen, soms op de gekste momenten. Ik weet nog dat ik op een vriendin stond te wachten aan een bushalte toen ik plots een idee kreeg. Dus dan pakte ik m’n telefoon om notities te maken.

“Ze stimuleerde me om zeker te blijven schrijven en gaf me een heleboel tips om mijn verhalen beter te maken”, vertelt Rune. “Tegelijk raadde ze me aan om zo veel mogelijk zelf te lezen en dat nam ik ter harte. Ik verslond jeugdromans en gaandeweg groeide er een verhaal in mijn hoofd. Eind 2020 ben ik beginnen schrijven en ongeveer een jaar later was ‘Licht in het Donker’ af. Het is een detectiveverhaal waarbij het hoofdpersonage een oude verdwijningszaak moet zien op te lossen. Of het vele werk me nooit afschrikte? Eigenlijk niet. Inspiratie bleef komen, soms op de gekste momenten. Ik weet nog dat ik op een vriendin stond te wachten aan een bushalte toen ik plots een idee kreeg. Dus dan pakte ik m’n telefoon om notities te maken. Al liet ik het boek ook wel eens een weekje of twee rusten.”

Kleine schaal

Toen het manuscript klaar was liet Rune dat nalezen door haar leerkracht Nederlands, die opnieuw erg enthousiast reageerde. Ook familie, vrienden en zelfs een bevriende lector kregen de tekst. Het verhaal bijschaven en corrigeren duurde ongeveer een jaartje, terwijl Rune ondertussen voor een bijzonder geslaagde tekening van het hoofdpersonage zorgde voor op de cover. Daarna was het terug de beurt aan vader Alexander. “We zijn op heel kleine schaal begonnen. Tien exemplaren hebben we gedrukt in augustus. Het was de mama van Rune die voorstelde om ook met een exemplaar naar de bibliotheek te stappen. Zo bereikten we een groter publiek en straks komen er nog eens twintig exemplaren bij. Die zijn ook al allemaal verkocht en nu leggen we een wachtlijst aan voor een volgende druk. Naar een uitgever hebben we het nog niet gestuurd, maar wellicht doen we dat wel nog. Het zou uiteraard fantastisch zijn als het opgepikt wordt. Per slot van rekening is het boek nu al gesneden koek.”

Quote Ik wil later graag aan de slag in de creatieve sector. Ik hou van verhalen vertellen, niet alleen met tekst, maar ook met tekeningen. En ik ga sowieso altijd blijven schrijven en blijven tekenen, ongeacht wat ik later ook word. Rune Ally

Rune zelf blijft er bescheiden bij. “Natuurlijk is het leuk dat andere mensen mijn verhaal lezen. Maar of ik later van schrijven mijn beroep wil maken? Dat is een moeilijke. Sowieso is dat iets dat heel weinig mensen kunnen. Wel wil ik later graag aan de slag in de creatieve sector. Ik hou van verhalen vertellen, niet alleen met tekst, maar ook met tekeningen. En ik ga sowieso altijd blijven schrijven en blijven tekenen, ongeacht wat ik later ook word. Er zijn nog zo veel verhalen te vertellen. Nu al ben ik trouwens bezig aan een nieuw boek. En het wordt iets helemaal anders dan ‘Licht in het Donker’.”

‘Licht in het Donker’ telt 76 pagina’s. Het boek in huis halen kan via alexander@ally.be.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.