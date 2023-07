Rommelmarkt Vijfwegen straks aan dertigste editie toe

MIJN STAD. Het Roeselare van bluesmuzi­kant Patt Mayeu: “Niets leuker dan naar centrum te gaan en hier en daar een ‘klapke’ doen”

Patt Mayeu (63) leeft voor z’n muziek en de Roeselarenaar is dan ook vooral gekend als bluesmuzikant. Vandaag is hij met pensioen, maar in z’n actieve carrière stond hij onder meer aan de wieg van café ‘t Wiel, runde hij jaren platenzaak Medley in de Sint-Michielsgallerij en was hij dj en programmaleider bij Radio Alpine. Patt draagt Roeselare in zijn hart en toont ons dan ook graag zijn stad. “Ik wil nooit weg uit Roeselare. Het is een fantastische stad in volle bloei die nog enorm veel in z’n mars heeft”, zegt hij overtuigd.