Cellosui­tes en orgelbespe­lin­gen in Sint-Martinus­kerk

Cultuurwerking Oekene Inviteert verwelkomt op zaterdag 12 augustus celliste Elena Abdrashitova en organiste Katrien Mannaert in de Oekense Sint-Martinuskerk. Abdrashitova brengt er tijdens het concert cellosuites van Johan Sebastian Bach , terwijl Mannaert zal focussen op muziek van Bach zijn 16 en 17-eeuwse evenknieën zoals Cabanilles, Correa de Arauxo, Aguilera de Heredia, Domenico Zipoli, Pachelbel, Babou maar ook de in 1966 geboren Luc De Winter. Het concert start om 16 uur. Voor een ticket inclusief receptie betaal je 12 euro, wie jonger is dan 25 jaar en of houder van een vrijetijdspas 6 euro. Reserveren kan mits een berichtje naar 0475/23.98.01.