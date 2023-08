HET VERHAAL VAN WEST. De Fransen vallen Wervik en Menen binnen in 1793: “Ze begonnen van langs alle kanten te schieten”

Wat Tom Waes voor Vlaanderen heeft gedaan, doet HLN deze zomer voor West-Vlaanderen. Amateurhistoricus Ivan Vanherpe uit Ieper, auteur van tientallen geschiedenisboeken over de provincie, selecteerde voor ons tien verhalen die de geschiedenis van de kustprovincie hebben bepaald. Vandaag: De Fransen vallen in 1793 Wervik en Menen binnen of hoe de Franse Revolutie ook voor onze streek gevolgen had.