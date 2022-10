Rapport Audit Vlaanderen rond vastgoedtransacties Vanderjeugd is klaar, Somers zet burgemeester onder verscherpt toezicht

Het rapport werd ondertussen bezorgd aan de leden van de gemeenteraad. Al wordt er vanuit Audit Vlaanderen (een controleorgaan van het Agentschap Binnenlands Bestuur, red.) wel een geheimhoudingsplicht opgelegd, waardoor de raadsleden niets kunnen of mogen zeggen over de inhoud van het rapport. “De bevindingen zullen besproken worden tijdens een besloten zitting op 27 oktober”, reageert Francesco Vanderjeugd (Open Vld), die blijft volhouden dat hij juridisch of deontologisch niets verkeerd heeft gedaan. “Ik zal mijn volledige medewerking verlenen om duiding te geven aan de raadsleden en wacht verder de resultaten af van het gerechtelijk onderzoek. We leven nog steeds in een rechtsstaat en ik blijf geloven dat de feiten het zullen halen van de schijn.”

Of Vanderjeugd effectief iets verkeerd heeft gedaan, zal dat gerechtelijk onderzoek moeten uitwijzen. Volgens de Krant van West-Vlaanderen zou er in het rapport wel al staan dat Vanderjeugd zich bij bepaalde vastgoeddeals zich in een staat van belangenvermenging bevond. Het rapport van de audit werd ondertussen ook bezorgd aan minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD). Hij zal gouverneur Carl Decaluwé de opdracht geven om Francesco Vanderjeugd uit te nodigen voor gesprek omtrent de aanbevelingen in het auditrapport. “Dit is de start van een traject van verscherpt toezicht waarbij de gouverneur periodiek nagaat of het bestuur gevolg geeft aan de aanbevelingen uit de audit”, klinkt het.

Het gerechtelijk onderzoek werd geopend in december 2021, nadat De Krant van West-Vlaanderen schreef dat Vanderjeugd mogelijk zijn voorkennis en functie gebruikt zou hebben bij enkele vastgoedtransacties in eigen gemeente. Kort daarop besloot de voltallige gemeenteraad om Audit Vlaanderen uit te nodigen in Staden voor een apart onderzoek. Dat laatste is nu afgerond, dat eerste loopt nog.

Het zijn overigens drukke tijden voor Audit Vlaanderen. Want hun onderzoek naar het eventuele misbruik van voorkennis bij de aankoop van landbouwgronden door de burgemeester van Moorslede, Ward Vergote, is ook afgerond. Ook dat rapport wordt eerst besproken op de gemeenteraad.

