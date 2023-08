Rally van Staden aan elfde editie toe

Afterwork in donorcen­trum

De bloedvoorraad van het Rode Kruis kent elk jaar in de zomermaanden een lager peil. Momenteel is de voorraad van de bloedgroepen O-, A-, B- en AB- zelfs kritiek te noemen. Om de voorraad op te krikken, organiseert het donorcentrum langs de Roeselaarse Ooststraat twee afterworks. Dit betekent dat de deuren er op vrijdag 18 en 25 augustus uitzonderlijk open blijven tot 19 uur. Ga doneren, neem een vriend, collega of familielid mee en maak er samen een leuke avond van. Vergeet wel niet een afspraak te maken. Dit kan via https://donorportaalslot.rodekruis.be/.