Provinciebaan heropent half augustus

Kamagurka exposeert in Negenpunt­ne­gen

Negenpuntnegen, de kunstgalerij van Paul Vanhuyse langs de Roeselaarse Sint-Amandsstraat, pakt deze zomer uit met een expo van Kamagurka: Het Kamafront. Die tentoonstelling zag in 2021 het levenslicht naar aanleiding van Kamagurka zijn 65e verjaardag en was voor het eerst te zien in zijn geboortestad Nieuwpoort. Hij had toen 65 ontmoetingen met opmerkelijke Nieuwpoortenaren wat leidde tot evenveel tekeningen. Die kan je nu tot eind september bewonderen in Negenpuntnegen. Die kan je bezoeken op woensdag van 14 tot 18 uur en op donderdag, vrijdag en zaterdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Meer op https://www.negenpuntnegen.be.