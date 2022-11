Porscherijder maakt brokken aan bankkantoor, gaat op de vlucht maar wordt gevat

Kortemark Twintiger sticht brand in leegstaan­de woning van z'n ex: jaar cel

Een 22-jarige man uit Handzame heeft een jaar cel gekregen voor brandstichting in een woning in Kortemark. S.B. drong in dronken toestand het leegstaande huis van z’n ex-vriendin binnen en stak er papier in brand.

25 november