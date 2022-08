Plotse windstoot blaast overkapping zomerbar in Oostnieuwkerke weg: auto’s beschadigd, zaak kan vanavond niet openen

De onverwachte en hevige windstoot kwam zaterdagavond omstreeks 19.30 uur plots opzetten. Op dat moment waren ook enkele aanwezigen aan het genieten van een drankje in de zomerbar Bar Hazart in Oostnieuwkerke. “De wind is onder onze overkapping gekropen dat bestaat uit een ijzeren constructie en een dekzeil”, vertelt Louis Plancke (27) van Bar Hazart. “Ineens begon onze overkapping te schuiven en uiteindelijk werd ze ook omver geblazen.” Daarbij vielen geen gewonden maar enkele auto’s raakten wel beschadigd. “Bij één auto is de voorruit volledig kapot, bij twee andere gaat het om kleinere blikschade. De aanwezigen hebben nog hun glas uit gedronken maar daarna hebben we hen vriendelijk moeten verzoeken om toch te vertrekken.” De bar is zaterdagavond gesloten. “We doen er alles aan om onze constructie opnieuw te herstellen. Normaal zullen we morgen wel opnieuw kunnen openen.”

Zeebriesfront

Van waar die plotse windstoot op een zomerdag als vandaag komt, is een raadsel. Ook David Dehenauw van het KMI kan er niet meteen een éénduidige verklaring voor vinden. “We hebben vandaag alleszins nergens windstoten van 70 kilometer per uur ofzo gemeten. Er is wel een zeebriesfront geweest die landinwaarts is getrokken, dieper in West-Vlaanderen. Zo’n zeebriesfront is noord- noordoostenwind. Maar in het binnenland staat er oost- zuidoostenwind. Wanneer deze botsen met elkaar kan dat wel voor turbulentie zorgen. Dat kan ook een zogenaamde stofhoos veroorzaken.” Bij een stofhoos ontstaan boven sterk verhitte oppervlakken kleine wervelwindjes, en kan dus ook veroorzaakt worden door het zeebriesfront. “Ik heb op Twitter ook een melding gekregen van een korte windstoot van 30 seconden in Stasegem bij Kortrijk. Blijkbaar is die zeebriesfront tot dieper in West-Vlaanderen geraakt en is dit mogelijk een verklaring voor wat gebeurd is in Oostnieuwkerke, maar dat valt moeilijk te meten."