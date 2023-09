Plantenruilbeurs en tweedehandsbeurs in SWOK

Leerlingen Basisonder­wijs Dominiek Savio zijn gestart in nieuwe school: “Vandaag staat alles in het teken van het verkennen van het gebouw”

132 kinderen van het buitengewoon basisonderwijs van Dominiek Savio zijn vrijdag het nieuwe schooljaar gestart in een gloednieuwe school. Het gebouwencomplex op de site van het voormalige Withuys is strikt genomen nog niet volledig afgewerkt, maar aan enthousiasme was bij de leerlingen alvast geen gebrek.