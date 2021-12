Parket opent onderzoek naar Francesco Vanderjeugd rond mogelijke belangenvermenging bij vastgoedverkopen

In Staden is er een nieuw masterplan in de maak voor de herontwikkeling van de zone tussen de Kapelleriestraat en de Ieperstraat. Er zou een nieuw openbaar park komen, met in de omgeving ruimte voor wonen. Al zijn die plannen nog niet openbaar gemaakt. Volgens de Krant van West-Vlaanderen heeft burgemeester Francesco Vanderjeugd in beide straten recent panden gekocht en ook terug verkocht. In 2018 kocht de burgemeester een stuk grond in de Kapelleriestraat, eind 2019 kocht de burgemeester via een omweg ook nog eens twee panden in de Ieperstraat. Alle drie de locaties liggen in de omgeving van toekomstige nieuwe ontwikkelingen in Staden. Het pand in de Kapelleriestraat is ondertussen al gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe verkaveling, een verkaveling waar de burgemeester nota bene ook zelf mee de vergunning voor verleende.