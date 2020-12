Papa Thomas bouwt zelf verlichte achtbaan in achtertuin: “Emme (3) en Folke (5) zijn er helemaal gek van”

Westrozebeke Minder Vlaamse worstjes rond Britse kerstkal­koe­nen? Ook Westvlees maakt zich zorgen om brexit

13:35 De Brexit nadert en de economische gevolgen dreigen groot te worden. Een Britse supermarktketen sloeg al aan het hamsteren en in Calais staan lange files. Ook de vrachtwagens van Westvlees staan in die file, want per 100 kilogram vlees dat gegeten wordt in het Verenigd Koninkrijk komt liefst 46 kilo uit het buitenland. Volgens product manager Manuel Goderis is de nervositeit groot. “De vraag naar varkensvlees is op dit moment tot vier keer hoger dan gemiddeld. Er wordt gehamsterd.”