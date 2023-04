Oppositiepartij CD&V heeft bedenkingen bij trajectcontrole en zone dertig in Staden: “Er mag toch toch wat vertrouwen zijn in de bekwaamheid van autobestuurders?”

Lezersbijdrage KLJ Hooglede organi­seert jaarlijks feestweek­end met BBQ en Happy Hour Party

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert KLJ Hooglede een heus feestweekend in het eerste weekend van mei. Op vrijdag is er vlees op de barbecue en op zaterdag kan je de benen losgooien in de feesttent.