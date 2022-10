Oppositie neemt geschrapte bouw ontmoetingscentrum op de korrel: “Waarom geen soberder ontwerp kiezen?”

StadenDe gemeenteraad boog zich donderdag over de financiën van de gemeente. Eerder raakte al bekend dat Staden de broekriem aanhaalt. Dat gebeurt niet alleen op vlak van energie . De bouw van het ontmoetingscentrum in Oostnieuwkerke gaat in de koelkast gaat en een nieuw fietspad in de Sleihagestraat is niet voor meteen. Oppositiepartij CD&V betreurt dat uitstel.

Door de stijgende energie- en bouwkosten rekent Staden uit voorzorg een meerprijs van 30 procent op alle investeringen. En dat heeft uiteraard gevolgen voor de meerjarenplanning. “Waar mogelijk moet worden bespaard”, zegt Vanderjeugd (Open Vld). “Enerzijds door energiebesparende maatregelen, maar anderzijds dienen ook investeringen uitgesteld te worden. De bouw van het ontmoetingscentrum wordt uitgesteld doordat we met een meerkost van 1 miljoen euro zitten. Ook de heraanleg van het fietspad in de Sleihagestraat (daar trok Staden in de vorige meerjarenplanaanpassing nog een half miljoen extra voor uit - red.) stellen we uit. Wel zullen de betonvakken in die straat en in de Westrozebekestraat plaatselijk hersteld worden.”

Minder luxe?

Oppositiepartij CD&V toont begrip voor de meeste aanpassingen, maar betreurt het uitstel van de bouw van het nieuwe OC. “Misschien moet er eens opnieuw nagedacht worden over het ontmoetingscentrum. Moet het allemaal zo luxueus zijn? Ons inziens kan er ook een degelijk resultaat bekomen worden met een soberder ontwerp en met een prijs die een stuk onder de drie miljoen euro ligt. Mits wat creativiteit moet dat mogelijk zijn. Nu vrezen we dat het er nooit meer van zal komen. Ook het uitstel van de heraanleg van het fietspad in de Sleihagestraat, wat de eerste fase van een mooie fietsring rond de drie kernen had moeten worden, wordt helaas uitgesteld. In de plaats krijgen we wat lap- en tapwerk. Ook dat is erg een spijtige zaak voor de fietsers.”

Volledig scherm Een conceptbeeld van het nieuwe ontmoetingscentrum dat opgetrokken zou worden op de plek van Zaal Zonneheem © B-ILD Architects

Geen vierkante blok

De burgemeester counterde dat de prijs van het ontmoetingscentrum marktconform was. “Het is niet omdat het om een architecturaal mooi ontwerp gaat, dat het als ‘luxueus’ omschreven moet worden. Een grijze vierkante doos in het mooie park neerpoten was en is voor ons geen optie. Bovendien is uitstel geen afstel. Wat de Sleihagestraat betreft, daar wil AWV tussen 2027 en 2030 de riolering volledig heraanleggen. Nu geld uitgeven voor de volledige heraanleg van een fietspad als we de werken binnen afzienbare tijd kunnen combineren met rioleringwerken in dat opzicht niet verstandig.”

Geen frisdrank meer voor gemeentepersoneel

Ook enkele kleinere minder dringende investeringen worden geschrapt. Zo zal de aanleg van een natuurbegraafplaats (Staden heeft daar wel al de grond voor - red.) uitgesteld worden, net als een investering van 100.000 euro in de bibliotheek. Nog opvallend is dat het gemeentepersoneel louter nog water, koffie en thee krijgt op het werk. “Frisdranken worden overal geschrapt. Dat levert een besparing op, terwijl het anderzijds ook gewoon gezonder is. Bij de technische dienst blijft er wel nog soep in het aanbod.”

