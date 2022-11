Oostnieuwkerkse wint publieksprijs van fotowedstrijd National Geographic: “Hart onder de riem voor de sector”

In het dagelijks leven werkt de hobbyfotografe voor onderzoeksinstituut Inagro als adviseur voor melkveebedrijven, waardoor ze regelmatig bij veehouders langs gaat. De bekroonde foto is genomen op het melkveebedrijf van haar schoonbroer in Kruiseke. De man op de foto is een gepensioneerde veehouder, die nog elke dag een rondje maakt op het bedrijf dat ondertussen door zijn zoon en kleinzoon gerund wordt. Niet toevallig kreeg de foto de titel ‘Boeren voor eeuwig’ mee.

Stikstofakkoord

“Ik ben erg trots dat net dit beeld in deze wedstrijd als publiekswinnaar is gekozen”, reageert Ilse. “Zeker ook omdat dit een hart onder de riem is voor elke veehouder, want de sector heeft het niet makkelijk op dit moment, onder meer door het stikstofakkoord. Deze foto zet als het ware op een positieve manier de passie voor de stiel in de kijker. En dat is vandaag heel belangrijk.”