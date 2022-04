Oostnieuwkerkenaar wint publieksprijs BoekGoud met debuutroman

Voor het tiende jaar op rij reikte de uitgeverij aan de vooravond van de Boekenweek de BoekGoud-prijzen uit voor beginnende auteurs. Via een online verkiezing bepaalden ruim tienduizend lezers wat de beste boeken van 2021 waren in hun genre. In de categorie Thrillers was de eerste plaats voor ‘Schijn - Wat niet is en nooit is geweest’ , een moordverhaal van de hand van Steven Margot (45) uit Oostnieuwkerke. Volgens de jury combineert Margot de opbouw van spanning met een vlotte en natuurlijke schrijfstijl, waardoor het moeilijk is om het verhaal niet in één ruk uit te lezen.