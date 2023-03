“Nooit meer menselijk contact en 23 uur per dag in de cel”: weduwnaar over levenslange opsluiting van terrorist die Ann-Laure (31) doodreed

Voordracht belicht de Duitse garnizoen­stad Roeselare

Erfgoed Roeselare organiseert op donderdag 23 maart een avond over Roeselare als Duitse garnizoenstad. Tijdens de Eerste Wereldoorlog groeide de Rodenbachstad uit tot een eersterangs logistiek centrum voor de Duitse troepen, een tot nu toe eerder onderbelicht verhaal. Daarom zal Johan Delbecke, leraar geschiedenis aan de Broederschool wiens leerlingen van de 6de Wetenschappen-Wiskunde 1 en 2 (2020-2021) een boek over dit onderwerp publiceerden, een voordracht geven. Hij zal het hebben over de inkwartiering van het bezettingsleger, de risico’s van bommen, propaganda en spionage en controle over de burgerbevolking. De lezing vindt plaats in zal De Kiem in de Sint-Hubrechtstraat 11, deelnemen kost vijf euro. Inschrijven bij Carine Huughe op 0473/96.83.77 of via carine.huughe@gidsenkringroeselare.be.