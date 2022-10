Nieuwe zaal Zonneheem definitief in de koelkast

Roeselare Geen ijspiste, wel Energielo­ket om burger helpen: “Energie­cri­sis is een financiële crisis voor velen”

In tijden van energiecrisis wil stad Roeselare het goede voorbeeld geven en daarom werd beslist dat er in de kerstperiode geen ijspiste komt op de Grote Markt. Wel wordt er gezocht naar alternatieven zodat het eindejaar toch sfeervol wordt. Ondertussen is het aantal Roeselarenaars dat aanklopt bij het Welzijnshuis verdubbeld. Om al haar inwoners correct te informeren in deze uitdagende tijden, pakt de stad uit met het Energieloket en de Energielijn en een reeks infoavonden.

18 oktober