Nieuwe Vrijbosfietsroute ingehuldigd in Staden

De lancering van de Vrijbosroute kadert in een herwerking van het recreatieve fietsaanbod in West-Vlaanderen. Voor deze route werd een volledig nieuw traject uitgewerkt. Het parcours loopt deels langs de voormalige Gitsbergroute, die ophoudt te bestaan. De route is bewegwijzerd met zeshoekige bordjes en er staan startborden aan De Wankaarde in Staden, bij Toerisme Houthulst, bij Trimard Hooglede en aan het gemeentehuis van Kortemark.

Onder andere de Krekemeersen in Kortemark worden aangedaan, net als het Vrijbos in Houthulst, de Vredesmolen in Klerken en de Duitse militaire begraafplaats in Hooglede. Door te fietsen langs de oude spoorwegbedding tussen Staden en Kortemark kan het traject bovendien in twee lussen gesplitst worden. De Vrijbosroute is een van de achttien nieuwe of vernieuwde suggestieroutes die de provincie dit jaar lanceert. Online zijn die te vinden op visitwestvlaanderen.be.