Nieuwe Vlaamse Zorgambassadeur bezoekt De Oever: “Sector staat voor grote uitdagingen”

De functie van Vlaams Zorgambassadeur werd in 2010 in het leven geroepen door de Vlaamse Overheid, om het nijpende personeelstekort in de zorgsector aan te pakken en de arbeidsmarkt te helpen voorbereiden op de immense zorgvraag die op ons afkomt. In april 2022 nam Candice De Windt die taak over van Lon Holtzer. Ze heeft veel werk voor de boeg. “Met de instroom van verpleegkundigen zit het goed. De cijfers zitten sinds 2010 in stijgende lijn”, aldus De Windt. “Maar die instroom is niet voldoende om de pensioneringsgolf, de vergrijzing en de toegenomen zorggraad op te vangen. De sector staat voor grote uitdagingen. Dus er moet op een andere manier te werk gegaan worden.”