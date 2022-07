Nieuwe sportvloer in sporthal De Wankaarde moet blessures voorkomen

Sporthal De Wankaarde is 30 jaar oud en kan wel enkele vernieuwingen gebruiken. Vorig jaar werd de verlichting er vervangen door energiezuinige ledverlichting en de voorbije weken werd de sportvloer onder handen genomen aangezien de punt-elasticiteit door de ouderdom en het intensief gebruik verdwenen was. “Het is nochtans een van de belangrijkste eigenschappen in de strijd tegen sportblessures”, weet sportschepen Gwendolyn Vandermeersch (Open Vld). “Een punt-elastische vloer buigt op het punt van de belasting wat belangrijk is om tijdens het sporten en spelen overmatige belasting te voorkomen. Met de nieuwe sportvloer willen we de zachte ondergrond en schokabsorptie in eer herstellen.”