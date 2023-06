Nieuwe halte voor campers geopend op Stadenberg: “Unieke plek met mooie vergezichten”

Juf Nele zegt na 34 jaar derde kleuter­klas vaarwel: “Hoe dichter mijn afscheid kwam, hoe moeilijker het werd”

Het is vrijdag de allerlaatste schooldag. Voor juf Nele van de derde kleuterklas in de vrije basisschool De Graankorrel in Kruiseke tevens haar allerlaatste werkdag. Na 34 jaar in de ‘school met een hart’ gaat de juf van de kikkerklas immers met pensioen. Nele Moyaert (58) woont in Oostnieuwkerke en werd thuis opgehaald in een gele Citroën CV. “Op haar afscheidsfeest stond alles in het teken van geel, haar lievelingskleur”, zegt directeur Fiene Minne.