Nieuwbouw van methodeschool Blink in Staden officieel geopend: “Accommodatie is nu volledig afgestemd op ons pedagogisch project”

Jakoba viert 100e verjaardag: "Door niet te roken, niet te drinken maar wel veel chocolade te eten"

Dag op dag 100 jaar nadat Jakoba Dinnecourt in Kortrijk geboren werd, vierde ze die bijzondere verjaardag vrijdagavond samen met haar familie in de Izegemse Brasserie Rhodesgoed. Jakoba is nog bijzonder kwiek voor haar leeftijd, woont nog zelfstandig en trekt zelfs nog te voet naar de Roeselaarse Grote Markt om er te genieten van een koffietje.