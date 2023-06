Nieuw skatepark opent op 1 juli met skatewedstrijd en initiaties

Tot vijf jaar cel voor grootscha­li­ge opiumhan­del in Roeselaar­se regio, ook klokkenlui­der veroor­deeld

Twaalf mannen, vooral van Iraanse komaf, zijn veroordeeld tot zware straffen voor hun betrokkenheid in een grootschalige opiumhandel in de regio van Roeselare. Twee mannen kijken zelfs tegen effectieve celstraffen van vier en vijf jaar aan. De klokkenluider, een 43-jarige Iraanse vluchteling die in 2015 werd vrijgesproken in het hof van assisen, is ook mee veroordeeld. Ze maakten maar liefst zo’n 260.000 euro winst.