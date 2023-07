NET OPEN. Het zomers pop-uprestaurant bij vakantiehoeve Open Huis: “Met volwaardige brasseriekeuken, maar kom gerust ook langs voor drankje of ijsje”

Zesde (!) waterlek in anderhalf jaar tijd in de Boezinge­straat in Langemark: “Koffie maken of de afwas doen kon alweer eens niet”

In de Boezingestraat in Langemark kregen de bewoners voor een zesde keer in anderhalf jaar tijd af te rekenen met een waterlek. De oorzaak van het euvel ligt wellicht in een combinatie van verouderde leidingen en zwaar verkeer dat regelmatig in de straat passeert. “Ik heb een hele voorraad flessenwater ingeslagen, want het is superambetant als het gebeurt”, zucht een cafébaas in de straat. Een oplossing zou echter in zicht zijn.