Negen varkens uit beerput gered bij landbouwer in Staden

Staden Nieuwe toeganke­lijk­heids­re­ge­ling voor Vijverbos

Het Agentschap Natuur en Bos maakte een toegankelijkheidsregeling op voor het Stadense Vijverbos. Hierin wordt de toegankelijkheid voor bezoekers omschreven. Zo stelt de toegankelijkheidsregeling onder andere dat er niet gekampeerd mag worden in het Vijverbos, dat recreatie in en op het water verboden is, dat er niet in de bomen geklommen mag worden,… Momenteel loopt er een publieke raadpleging voor deze regeling. Dit betekent dat je tot en met 6 juni het document kan inkijken via de website van het Agentschap voor Natuur en Bos en dat er eventueel opmerkingen geformuleerd kunnen worden. Schriftelijke bezwaren kunnen per mail bezorgd worden aan siege.vanballaert@vlaanderen.be. Per post bezorg je die aan Agentschap voor Natuur en Bos, Adviezen en Vergunningen (AVES), Koning Albert I-laan 1/2 bus 74, 8200 Brugge t.a.v. Siege Van Ballaert.

5 mei