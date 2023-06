“Nee papa, stop!”: 8-jarige zoon trekt sleutel uit contact en stopt achtervolging waarbij agenten moeten wegspringen

Debatavond over Boerburger­be­we­ging in Staden

Op dinsdag 27 juni is er in het SWOK in Staden een debat over de nood aan een Vlaamse tegenhanger van de Nederlandse Boerburgerbeweging (BBB). Bart Dochy (CD&V), Jeremie Vaneeckhout (Groen) en Tine Hermans (BBB) kruisen er de degens.