Natuurpunt organiseert quiz in De Nestel

Roeselare Na crisisja­ren blijft organisa­tie van 42e Bouwbeurs positief: “Mensen leven in onzekere tijden, maar wij willen er voor hen zijn met onze expertise”

Door corona kon de Bouwbeurs Roeselare twee jaar niet doorgaan, maar nu palmt het evenement begin februari opnieuw Expo Roeselare in. 140 exposanten informeren je er inzake je (ver)bouwdromen. “Heropstarten is niet evident, maar we staan er wel opnieuw. Velen hebben plannen om te bouwen of renoveren”, zegt voorzitter Jan Develtere die in tijden van crisis tot rotsvast blijft geloven in de bouwsector en de beurs.

25 januari