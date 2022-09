Natuurpunt Kern Groot-Staden ijvert voor meer ‘egelstraten’

Door openingen in afsluitingen of hagen te voorzien, hoeven egels minder op straat te komen als ze op jacht zijn naar insecten, waardoor de stekelige zoogdiertjes zich een pak veiliger kunnen verplaatsen. Daarom riep Natuurpunt nationaal het project ‘Egelstraat’ in het leven. Van zodra er in een bepaalde straat tien tuintjes of meer met elkaar verbonden zijn, kunnen bewoners hun straat online registreren, waarna de straat uitgeroepen wordt tot ‘Egelstraat’. De straat met het hoogste aantal verbonden tuintjes wint uiteindelijk de wedstrijd ‘De Langste Egelstraat’. Registreren kan via www.natuurpunt.be/pagina/registreer-je-egelwegel-haag. Wie een foto maakt van het ‘egelpoortje’ in zijn of haar tuin kan via dezelfde weg ook een ‘egelwegelbordje’ aanvragen.