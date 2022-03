Nagelstyliste Céline (25) opent eigen zaak in Oostnieuwkerke: “Na corona willen we er allemaal terug goed uit zien, niet?”

Céline en haar man Jeroen woonden tot voor kort in Izegem, waar Céline drie jaar geleden in bijberoep startte met nagels, pedicure en maquillage. “We zijn twee jaar geleden de trotse ouders geworden van Maximiliano en gaandeweg begonnen we uit te kijken naar een grotere woning met wat meer ruimte voor mijn zaak”, vertelt ze. “Die woning vonden we begin dit jaar in Oostnieuwkerke. De garage die hier vroeger naast het huis stond hebben we helemaal omgebouwd en zaterdag begint er een nieuw hoofdstuk voor Rosetto a Céline. Iedereen is welkom voor een hapje en een drankje.”

Nagelstyliste Céline Cracco start een eigen zaak in Oostnieuwkerke © Sam Vanacker

Céline, die zowel in het VISO in Roeselare als in het Sint-Jozefsinstituut in Tielt school liep, is gespecialiseerd in (gel)nagels, maar biedt ook pedicures, maquillage, spraytan, permanente make-up, laserontharing en bleaching van de tanden. Ze biedt ook lessen voor startende nagelstylistes. “Ik heb de voorbije jaren tal van extra opleidingen gevolgd om mijn niveau op te krikken. Mijn kennis en passie wil ik graag doorgeven aan anderen”, zegt de jonge mama. “Zeker nu we stilaan van corona verlost lijken. Meer dan ooit willen we er allemaal goed uitzien, niet?”

Veel frustratie tijdens lockdowns

Al geeft Céline ook toe dat ze het zwaar had tijdens de opeenvolgende lockdowns. “Ik heb me regelmatig boos gemaakt. Mijn moeder was ons knuffelcontact en haar nagels ben ik blijven doen. Maar toen ze daarmee in een winkel stond leverde haar dat wel enkele pijnlijke opmerkingen op. Zeker aangezien sommige collega’s in die lockdowns stiekem wel aan de slag bleven. Ook ik heb de vraag gehad van klanten, maar daar ben ik nooit op in gegaan. Ons zoontje was net geboren en ik wou geen enkel risico op besmetting nemen. Dat heeft me wellicht een drietal klanten gekost, maar anderzijds heb ik gelukkig een heel trouw cliënteel opgebouwd in de voorbije drie jaar. Het zijn zelfs vriendinnen geworden. Ik kijk er al naar uit om hier zowel mijn vaste als nieuwe klanten te ontvangen. ”

Meer info over Rosette a Céline is te vinden op de gelijknamige Facebookpagina of op rosetto-a-celine.salonized.com. De zaak is te vinden in de Roeselarestraat 127. Een afspraak maken kan via 0470/85.47.37.