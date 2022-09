Middeleeuws belevingsweekend in de steigers voor 640 jaar Slag bij Westrozebeke

WestrozebekeFans van de middeleeuwen moeten op 24 en 25 september in Westrozebeke zijn. Het dorp zal helemaal ondergedompeld worden in de tijd van ridders en jonkvrouwen, want de Slag bij Westrozebeke wordt er herdacht met een eerste belevingsweekend. Ook in oktober en november staan activiteiten gepland.

De Slag bij Westrozebeke, waaraan het monument op naast het oude gemeentehuis herinnert, vormde na de wveel bekendere Vlaamse overwinning in 1302 de genadeslag voor de opstandige Vlaamse steden. Op 27 november 1382 verzamelde aan de voet van de Goudberg een leger, onder leiding van Gentenaar Filips van Artevelde. De Vlamingen gingen er de strijd aan met het (sterkere) Franse leger, maar werden in de pan gehakt en van Artevelde sneuvelde. Westrozebeke zelf bleef tijdens de slag wel gespaard van het geweld. Volgens de overlevering was dat omdat de maagd Maria rond het dorp een rode draad gespannen had. Later werd dan op de zeven knooppunten van de draad een mariakapelletje gebouwd.

Middeleeuws kampement op dorpsplein

Op het dorpsplein zal op zaterdag 24 en zondag 25 september een middeleeuws kampement uitgebouwd worden met een wapenstand en verschillende ambachtslui. Op zaterdag staat er ook een middeleeuwse paardenmolen en op zondag is er een gratis roofvogeldemonstratie. Nog op zondag is er een begeleide erfgoedwandeling van 3 kilometer, waarbij je alles leert over de Slag en over het ontstaan van de Mariadevotie in Westrozebeke. De organisatie is in handen van erfgoedcel Terf, met steun van de gemeente.

Mariabeeldjes achter de ramen in oktober

Maar daar houdt het lang niet bij op. In oktober gaat de herdenking namelijk verder, met een tentoonstelling rond de Mariadevotie in woonzorgcentrum Ter Westroze. De expo is gratis te bezoeken tussen woensdag 12 en donderdag 27 oktober. In de dorpskern zullen in dei periode ook Mariabeeldjes te zien zijn in de etalages. Op 27 oktober wordt bij wijze van afsluiter een lezing over religieus erfgoed en processiecultuur gehouden in Zaal Rinus in het wzc.

Riddertornooi in november

Op 27 november, dag op dag 640 jaar na de Slag bij Westrozebeke, wordt er een riddertornooi georganiseerd op speelboerderij ‘t Ganzengoed. Teams van twee tot zes personen kunnen daarbij elkaar uitdagen bij een spel dat Kubb en petanque combineert. De voorrondes lopen tussen 10 oktober en 15 november, de finale is op zondag 27 november. Nog op de speelboerderij stelt professor Hendrik Callewier (KU Leuven) op 24 november zijn nieuwste boek over de middeleeuwen voor, met extra aandacht voor de Slag bij Westrozebeke.

