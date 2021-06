Man brengt ex-vriendin 30 messteken toe nadat ze hem vernederde: “Het is een doodbrave kerel, maar zijn stoppen sloegen door”

Roeselare “Of we het hier goed hebben? Ik zou nooit ergens anders willen wonen”: 84% van Roeselaren­aars voelt zich gelukkig

16 juni Uit de cijfers van de Stadsmonitor blijkt dat 84 procent van de Roeselarenaars zich gelukkig voelt. Daarmee zit de centrumstad bij de absolute top in Vlaanderen. Waarom is het zo goed in Roeselare? Hoe was de situatie vroeger en op welke vlakken kan het nog beter? We trokken de straat op en vroegen het aan enkele rasechte Roeselarenaars.