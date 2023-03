Laxe is dertiende kindje van Gwenny en Marino, allemaal hebben ze naam met letters ‘A’, ‘L’, ‘E’ en ‘X’

Nu écht compleet

Van meet af aan wilden Gwenny en Marino een groot gezin. “We wilden altijd al een kroostrijk gezin, want we houden wel van wat leven in de brouwerij”, aldus Gwenny bij de geboorte van Laex in april vorig jaar. “Ik ben voltijds mama, maar kan gelukkig ook rekenen op de steun van mijn man. Hij doet de nachtshift (bij Ardo in Kortemark, red.), maar zodra hij ’s middags wakker is helpt hij in het huishouden. Of dezelfde vier letters niet verwarrend zijn? Voor ons is dat niet verwarrend. We zijn het gewoon. De leerkrachten op school hebben er wel iets meer moeite mee.”