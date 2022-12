Landbouwers plaatsen symbolisch boerenkerkhof aan gemeentehuis Staden: “We gaan de kruisjes even laten staan”

Boerenhart Vlaanderen, waarvan de leden liever anoniem blijven, wil de beleidsmakers erop wijzen dat land- en tuinbouwers de ene klap na de andere te verwerken krijgen. Daarbij verwijzen ze naar het stikstofakkoord en naar het nieuwe mestactieplan, maar ook naar de aanhoudend lage prijzen voor varkens, groenten en vleesvee. Onder meer in Diksmuide, Langemark, Ieper, Poperinge, Heuvelland en nu dus ook in Staden werden daarom kleine kerkhofjes aangelegd. Zo worden lokale besturen gevraagd om concrete stappen te nemen om het beleid van de hogere overheden tegen te gaan. In alle bushokjes in Staden werd de QR code opgehangen en ook bij gemeentehuis is een boerenkerhof aangelegd.

Veel begrip bij gemeentebestuur

Landbouwschepen en lokaal ABS-voorzitter Chris Verhaeghe (Open Vld) heeft het volste begrip voor de actie. “Het was even schrikken vanmorgen, maar we hebben beslist de kruisen nog even te laten staan”, zegt hij. “We leven mee met de landbouwers en het is terecht dat dit aangekaart wordt. De gemiddelde leeftijd van een landbouwer is nu 56 jaar. Binnen dit en tien jaar zullen er veel op pensioen gaan, maar voor jonge boeren die vandaag de stiel willen verderzetten wordt het bijzonder moeilijk gemaakt. We hopen dat de overheid alsnog het licht ziet, want anders stevenen we af op een ramp.”