Kunstkamerconcert met singer-songwriter Jim Cain

Jim Cain, is de artiestennaam van Michiel Vaernewyck. Geïnspireerd door zijn helden Bob Dylan, Bruce Springsteen en Van Morrison greep hij zo’n tien jaar geleden voor het eerst naar een gitaar. Hij brengt een muziekstijl die balanceert tussen oude folk, blues, soul, country en een tikje rock. Hij stond al in het voorprogramma van Johan Verminnen en speelde ook al op Klinkeroever, het Luisterplein op de Gentse Feesten en de Paulusfeesten in Oostende. Hij toert met zijn nieuwste cd ‘Why We Sing’. De inkom is zoals altijd gratis, maar reserveren is nodig op 051/70.09.82 of via info@brikat.be. De deuren van de Houthulststraat 132 A gaan open om 19 uur, het optreden start om 20 uur. Meer info over de kunstkamerconcerten op www.illustria.be/kunstkamerconcerten.