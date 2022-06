Kunstkamerconcert met Aaron English

Opmerkelijk is dat English ook in 2020 al eens te gast was in Staden, maar toen door de uitbraak van de coronapandemie drie weken vast kwam te zitten in België en zijn Europese tour moest schrappen. Nu komt de in Nashville wonende artiest zijn nieuwste werk voorstellen, dat hij schreef tijdens de lockdown. ‘Here Be Dragons’ is het vijfde album uitgegeven in eigen beheer. De inkom is zoals altijd gratis, maar reserveren is om praktische redenen nodig op 051/70.09.82 of via info@brikat.be. Het optreden start om 20 uur in de Houthulststraat 132 A.