Kunstenaar Luc Lapere brengt met ‘Passionele Godinnen’ wellicht voor het laatst een expo naar Oostnieuwkerke: “Stilaan tijd om wat gas terug te nemen”

“In zekere zin is ‘Passionele Godinnen’ een uitvloeisel van ‘Angels, Witches & Bitches’ (die in 2019 liep in het kasteel van Rumbeke - red.)”, aldus de koperkunstenaar. “Ook daarvoor werkte ik samen met Kris Vercruysse, Christien Dutoit en Conny Roels. Allemaal delen we een grote passie voor het vrouwelijke in de kunst. Niet toevallig vonden we inspiratie bij de zeven klassieke Griekse godinnen voor deze expo. Ik stel zowel de tentoonstellingsruimte als mijn woning en tuin in de Meiboomstraat open voor bezoekers op verschillende dagen in mei en juni, al ligt de nadruk voor alle duidelijkheid niet louter op mijn werk.”

Laatste kans

Volgens Lapere wordt het wellicht een van de laatste grote tentoonstellingen die hij in eigen huis organiseert. “Ik ben ondertussen bijna 63 en er komt toch telkens heel wat bij kijken. Het is altijd een plezier geweest om kunst en cultuur te delen met mensen. Ik hou van mijn vak en ben trouwens nog volop bezig met een drietal werken op bestelling, maar stilaan is het tijd om wat gas terug te nemen en wat meer te genieten van de rust. Voor wie hier graag een geleid bezoek krijgt of even wil rondwandelen in de beeldentuin zal ‘Passionele Godinnen’ met andere woorden wellicht de laatste kans worden.”

Vertelavonden

Tijdens de expo zijn er ook drie vertelavonden gepland. Ria Anyca bijt op 1 mei de spits af met een toetsing van de zeven godinnen aan het hoofdpersonage van haar boek Gevallen Engel, Daniël Billiet en Tom Veys brengen op 15 mei een poëtische voordracht over angst en verlangen en Joris Denoo brengt op 18 juni een bloemlezing uit zijn proza. Nog in mei doet Luc Lapere ook mee aan de Open Tuindagen en aan de Atelier in Beeld. Bezoekers aan de tuin kunnen de expo bezichtigen en omgekeerd.

De expo is tussen 1 mei en 29 juni vrij te bezoeken elke woensdag (14 tot 18 uur), vrijdag (18 tot 22 uur), zaterdag (10 tot 18 uur) en zondag (10 tot 18 uur). Groepsbezoeken buiten de openingsuren zijn mogelijk op aanvraag. Voor de vertelavonden, die telkens om 18.15 uur starten, dient gereserveerd te worden via art@luclapere.be of 0496/53.94.47. Er wordt een bijdrage van 5 euro gevraagd. Meer info op www.luclapere.be

Volledig scherm Kunstenaar Luc Lapere in zijn tentoonslellingsruimte. Links in beeld zien we een werk van Conny Roels. © Sam Vanacker