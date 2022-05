Kleine Veldstraat maandag onderbroken door werken

Staden/Diksmuide Man (26) uit Staden ontsnapt aan verdrin­kings­dood nadat hij gevallen gsm uit water wil halen

Een 26-jarige man uit Staden is zondagavond aan het ergste ontsnapt toen hij bewusteloos raakte in de waterplas De Put in Nieuwkapelle, een dorp in Diksmuide. De jongeman zat met zijn vrienden op een bootje maar kwam in het water terecht toen hij zijn gevallen gsm uit de waterplas wilde halen.

16 mei