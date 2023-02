Kinderen laten fantasie de vrije loop met 20.000 legoblokjes

“Na de coronapauze pikten we met veel plezier deze mooie traditie weer op”, zegt Corine Misplon van de Gezinsbond van Staden. “De kinderen kunnen hier aan de slag met liefst 20.000 legoblokjes, terwijl de ouders of grootouders kunnen genieten van een drankje, of uiteraard ook mee kunnen helpen bouwen met de kinderen. En voor de kleintjes hebben we ook een hoekje met duploblokken.” De legobouwdozen van de Gezinsbond duiken tijdens deze krokusvakantie overigens niet alleen in Staden op, want donderdag organiseren de collega’s van Gits er ook een legobouwnamiddag mee in het cultureel centrum in het dorp.