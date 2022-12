Kerstparade met 46 tractoren brengt licht in Staden

In de eindejaarsperiode vinden er een dertigtal verlichte tractorstoeten in heel Vlaanderen plaats, op initiatief van de Boerenbond, de Groene Kring, de Landelijke Gilden en Radio 2. De stoet in Staden, waar 46 tractoren voor inschreven, kon op veel positieve reacties rekenen en werd maandagavond in goede banen geleid door de Landelijke Gilde van Staden en de Groene Kring van Roeselare. “Met die stoeten willen we als jonge boeren een boodschap van verbondenheid en hoop overbrengen aan alle buurtbewoners in deze kersttijd”, aldus Bram Van Hecke van de Groene Kring. De volgende kerststoet in West-Vlaanderen vindt plaats op 30 december in Gistel.