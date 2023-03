Kans op zware regen en bewolking vanochtend in Staden

INTERVIEW. Curd en Katrien praten voor het eerst nadat levenswerk failliet ging: “30 jaar lang gaven we álles, en nu worden we beschul­digd van fraude”

“300.000 euro aan voorschotten hebben we onze klanten terugbetaald. En dan zeggen ze dat we doelbewust failliet gingen.” Curd Coukuyt (52) en Katrien Isembaert (46), ex-uitbaters van feestzalencomplex De Vossenberg in Hooglede, veren langzaam recht. Corona, maar vooral de veroordeling in de ondernemingsrechtbank in december, waar ze beroep tegen aantekenen, weegt door. Een openhartig gesprek over wat misliep in misschien wel de mooiste feestzalen van West-Vlaanderen.