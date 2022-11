Kandidaten Stadense Cultuurprijs zijn bekend

Roeselare CM deelt 143 uitgestel­de kopjes koffie uit in Roeselare

CM Gezondheidsfonds lanceerde naar aanleiding van de Internationale Dag van de Koffie op 1 oktober een actie op Facebook waarmee ze 1.000 likes wilden halen om deze vervolgens om te zetten in 1.000 koffiebonnen van Enchanté, een vzw waarbij je via het Hartelijke Plekken-project uitgestelde koffies, maaltijden, overnachtingen en cultuurtickets kunt schenken aan iemand die het minder breed heeft. De actie liep van 1 tot 8 oktober en behaalde al op 3 oktober het vooropgestelde doel. CM overhandigde daarop een cheque ter waarde van duizend koffies aan Enchanté vzw. In Roeselare worden 143 bonnen voor uitgestelde koffies verdeeld over de verschillende Hartelijke Plekken in de stad. Je herkent ze aan de Hartelijke Plek-sticker op het raam. In deze horecazaken kan iedereen die dat wil een extra koffie bestellen en een tegoedbon op het prikbord van de Hartelijke Plek hangen. De overige uitgestelde koffies worden verdeeld over verschillende Hartelijke Plekken in Gent, Veurne, Leuven, Kortrijk, Sint-Truiden en Tienen.

