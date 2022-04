Ivonne viert honderdste verjaardag: “Mijn geheim? Dagelijkse soap en niet roken en drinken”

De familie en leden van het gemeente- en provinciebestuur bliezen verzamelen in haar huis in Dorpsstraat, waar de kwieke Ivonne nog steeds woont. “Ze krijgt wel assistentie van Familiehulp en zelf spring ik bij als mantelzorger”, zegt neef Marnic Deswarte. “Mijn tante heeft altijd in de Dorpsstraat gewoond. Eerst zeventig jaar aan het ene uiterste en nu iets verder in de straat. Je kan haar dus gerust een huismus met een vaste stek noemen. Ze is altijd vrijgezel gebleven en haar broer en zussen zijn reeds gestorven, maar vandaag vierden we haar eeuwfeest met veel neven en nichten.”