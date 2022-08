Het leven duur? Bij Marie-Thérèse en Walter betaal je nog steeds 1 euro voor je pintje

‘t Paradijs is een rasecht volkscafé. Een tapkraan heeft het café niet, wel een stevige toog en een rijke geschiedenis. De vloer en een flink stuk van het interieur dateren nog uit de tijd van de overgrootmoeder van de huidige cafébazin, die het cafeetje zo’n 125 jaar geleden opende. Zelf staan Marie-Thèrese Beernaert en haar man Walter Crabbe (72) er al 25 jaar achter de toog. In het prille begin paste het koppel de prijs al eens aan van 80 cent naar 90 cent. In mei 2021, bij de heropening van de cafés na corona, trokken ze die prijs op naar 1 euro. “Niemand van de klanten lag daar wakker van”, zegt Marie-Thérèse. “Bovendien is het met 1 euro ook wel gemakkelijker werken, want je hebt minder kleingeld nodig.”