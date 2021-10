Gwenny (32) is zwanger van twaalfde kindje: “Het is een jongetje. Dat maakt de stand 7-5"

Streamz Een wereld vol glamour en valkuilen: onze favoriete documentai­res over sociale media

5 oktober In een gloednieuwe vierdelige documentairereeks van eigen bodem verkent Streamz het socialemediaplatform OnlyFans, dat sinds de uitbraak van de pandemie enorm aan populariteit heeft gewonnen. Ook wij duiken in onze Kijkgids in de wereld van influencers en likes, die helaas ook minder fraaie kanten heeft. Jagen op volgers in ‘The American Meme’ (Netflix), verontruste ouders in ‘Childhood 2.0’ (YouTube & Apple TV) en datavergaring en manipulatie in ‘The Social Dilemma’ (Netflix): deze documentaires over sociale media moet je gestreamd hebben.