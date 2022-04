Groen licht voor nieuwe chirolokalen

Kleiner gebouw

Door corona liep het project echter vertraging op. “Door de stijgende prijzen hebben we de plannen wat moeten hertekenen om binnen het budget te blijven”, aldus Wouter Van Vooren van vzw Jochimee. “De bovenverdieping hebben we geschrapt, terwijl we ook het afdak voorlopig uit de plannen hebben gehaald. Het is in deze onzekere tijden echter moeilijk om in te schatten wat het uiteindelijke plaatje zal worden. Het nu een kwestie van wachten op offertes van aannemers. Als alles vlot loopt, hopen we te kunnen starten met de werken na de zomervakantie.”